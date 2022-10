Conferenza stampa Baroni, il tecnico del Lecce ha analizzato la sfida contro il Bologna in programma domani

Marco Baroni, tecnico del Lecce, ha parlato in vista del match con il Bologna di domani.

GARA DECISIVA – «Non parlerei di crocevia, tutte le partite sono importanti come i tre punti che mettono in palio. È una gara che andremo a giocare contro una squadra che ha voglia di rivalsa, dovremo dimostrare di non essere da meno. Ho fiducia nei giocatori e credo che sarà una partita complicata per tutti».

BOLOGNA STANCO – «Anche questo è un retaggio mentale italiano. Se guardiamo gli altri campionati vediamo che giocano 70 partite. Se giochi molto vuol dire che sei dentro. La Coppa ha dato stimoli al Bologna per essere andato avanti, nient’altro».

SCELTE – «Sono sulla linea delle riconferme. Con la Fiorentina abbiamo fatto bene e dare continuità alla squadra è qualcosa di importante».

L’articolo Conferenza stampa Baroni: «Non è un crocevia. Bologna pericoloso» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG