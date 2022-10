Continuano le attività di Celebrity Engagement da parte del Club che, in vista del match tra Milan e Monza, è pronta ad ospitare diversi tifosi eccellenti

Il match tra Milan e Monza, in programma oggi pomeriggio a partire dalle ore 18:00, si appresta ad essere una vera e propria partita del cuore per i tifosi rossoneri.

Una partita dalle intense emozioni, in cui non potevano di certo mancare ospiti eccezionali, al centro delle attività di engagement e comunicazione del Club. Un percorso che è sempre stato fondamentale per il Milan, con l’obiettivo di superare i confini del rettangolo di gioco e posizionando così il Club come protagonista della cultura lifestyle, del costume e società, e catalizzatore di passioni.

Il match di questa sera sarà un vero e proprio incontro generazionale: milanisti eccellenti, icone di diverse epoche, si uniranno sotto il segno di un’unica passione, quella rossonera. A fianco di grandi tifosi doc come Massimo Boldi e Umberto Smaila – cuori rossoneri da una vita e icone del grande schermo – i giovani e popolari Simone Berlini e Yusuf Panseri, tiktoker tra i più amati in Italia, la coppia di Amici 2020 Sangiovanni e Giulia Stabile, ma anche lo youtuber St3pny e gli attori Madior Fall, Ludovica Frasca e Francesco Mandelli.

Dal mondo della musica non poteva mancare il cantante Biondo e tra i volti più noti anche il dj e volto televisivo Luca Daffré.

Come sempre, VIP e Celebrities saranno ospiti dell’esclusiva Legends Lounge dove, tra l’altro, saranno presenti alcune delle grandi leggende del Club tra cui Dida, Serginho, Alberico Evani e Joe Jordan. Un connubio tra sport, televisione e musica che darà un tocco ancora più glamour al grande spettacolo del calcio.

