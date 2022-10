La conferenza stampa di Bocchetti post Verona-Milan: «Credo che questa sia la strada giusta»

Salvatore Bocchetti ha parlato in conferenza stampa dopo il k.o. contro il Milan. Ecco le parole del tecnico dell’Hellas Verona:

APPROCCIO – «Devo fare i complimenti ai ragazzi, che hanno dato tutto. Sono contento di come hanno reagito, credo che questa sia la strada giusta».

VECCHIO VERONA – «Un po’ di amaro in bocca rimane. Dispiace per i ragazzi, che hanno dato l’anima. È questo il Verona che tutti conosciamo, e per questo a fine partita tutto lo stadio ha applaudito. Questi ragazzi meritavano di più».

ATTEGGIAMENTO – «Dobbiamo pensare di gara in gara, con questo atteggiamento di partite ne perderemo poche quest’anno. La squadra alla lunga è un po’ calata, bisognerà quindi lavorare anche a livello fisico»

AMMONIZIONE – «Ho un gruppo fantastico, conto su tutti i ragazzi che ho a disposizione: se lavorano bene e dimostrano che possono giocare, giocano tranquillamente. Io ho visto bene in quella situazione, poi l’arbitro ha ritenuto di ammonirmi»

EMOZIONI ESORDIO CONTRO IL MILAN – «Più per il Bentegodi per il Milan. Davanti a questi tifosi è un’emozione unica: sono contento e fiducioso per come andrà avanti, con questi ragazzi e questo spirito andremo molto avanti».

PANCHINA CORTA – «Sì, abbiamo tempo, ma bisogna ragionare di gara in gara. Rientreranno piano piano anche gli infortunati, e ce la giocheremo ancora con più cattiveria».

GUNTER – «Ho a disposizione ragazzi che ricoprono più ruoli, sono contento di come hanno interpretato la partita, con spirito aggressivo. Sono molto fiducioso».

DOIG – «Sarebbe stato meglio fosse stato con noi stasera, come altri, ma bisogna sfruttare chi c’è e metterlo in condizione di esprimersi al meglio».

MILAN – «Il Milan ha giocatori fortissimi, uno più forte dell’altro. Un nome non saprei farla, lotteranno per lo Scudetto fino alla fine».

FUTURO – «La salita sarà dura, ma con questi ragazzi sarà più semplice. Gli faccio un plauso, sono sempre stati in partita, anche se dispiace aver perso. Sono fiducioso per il futuro, conosco solo una strada ed è quella di lavorare e lavorare».

