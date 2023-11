Conferenza stampa Carlos Augusto, le parole dell’esterno dell’Inter alla vigilia del match contro il Benfica in Champions

Le parole dell’esterno dell’Inter Carlos Augusto alla vigilia della sfida contro il Benfica di Champions League.

PRIMI MESI ALL’INTER – «Sono stati fantastici, era un mio obiettivo personale. Mi trovo bene con lo staff, col mister, con il gruppo, che è devastante».

DIMARCO – «Ottimo, come con tutti. Sono amico di tutti, non c’è concorrenza per il ruolo. Sono amico di tutti e voglio fare gruppo».

BENFICA – «Non possiamo scegliere gli avversari… Loro giocano bene, noi abbiamo preparato bene la gara e a prescindere da chi gioca siamo l’Inter, dobbiamo sempre puntare a vincere. A prescindere dalla qualificazione, queste partite sono importanti. Loro giocano in casa e noi dovremo scendere in campo concentrati e dovremo pensare a fare la nostra partita».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA COMPLETA

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG