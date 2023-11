Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, ha parlato nell’immediato post-partita della gara contro il Celtic: ecco cosa ha detto

Intervistato da Lazio Style Channel dopo Lazio-Celtic, Nicolò Rovella ha così parlato.

LE PAROLE – «Oggi abbiamo fatto una prestazione finalmente di livello, il risultato è giusto. Vediamo stasera cosa succede, speriamo bene. Lo dovevamo ai nostri tifosi, dopo la prestazione di Salerno che non è stata una grande prestazione. Volevamo mettere tutto in campo, ci siamo riusciti. Guendouzi e Luis Alberto? In un centrocampo credo che sia giusto che tutti e tre gli interpreti abbiano caratteristiche diverse. Ci troviamo bene, giochiamo bene insieme, credo che oggi si sia visto. Questa vittoria ci deve dare una grossa spinta, dobbiamo recuperare posizioni, non si può vedere la Lazio in quella parte di classifica. Saranno importanti i 90′ minuti a Madrid, ma sicuramente oggi tifiamo Atletico».

