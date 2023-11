Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato al termine della partita vinta con il Celtic decisa da due suoi due gol

Al termine della gara con il Celtic, ai microfoni di LSC, ha parlato Immobile, protagonista della vittoria della Lazio.

LE PAROLE – «Vittoria pesantissima per la squadra, per il momento, per la classifica che abbiamo in questo momento. In un girone così equilibrato era importante vincere oggi, l’abbiamo fatto con una buona prestazione. I tifosi ci hanno sostenuto dall’inizio alla fine, hanno fatto un casino per poter vincere questa partita, è giusto che insieme a me abbiamo buttato la palla in rete. Cosa ci dà questa vittoria Sicuramente consapevolezza dei nostri mezzi, dobbiamo poter imparare che non solo la Champions dev’essere giocata così. L’atmosfera ci dà qualcosa in più, ma in campionato dobbiamo toglierci alcuni problemi di dosso dal punto di vista del gioco. La squadra deve rimanere compatta e unita. Cosa succederà a Rotterdam? Io preferirei essere già qualificato, la Champions è difficile, dovremo lottare fino alla fine. Questa tra le notti più belle? Dipende molto dall’atmosfera dello stadio, ho tanti ricordi, tante notti da ricordare».

