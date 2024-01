Gabriele Cioffi ha parlato in conferenza stampa nel post partita di Udinese Milan. Ecco cosa ha detto l’allenatore

CAMBIO LUCCA – «Ho sostituito Lucca perchè in panchina ho due attaccanti che hanno la mia fiducia. I primi due palloni stoppati da Success gli permettono di tenere a distanza Kjaer e Gabbia. Ci siamo abbassati tanto perchè il Milan mette qualcosa come sei punti. Abbiamo avuto un paio di ripartenze importanti mal gestite»

PEREYRA – «Mi ha chiesto il cambio per un fastidio, si è comportato da capitano non trascinandosi in campo e chiedendo il cambio all’intervallo per non mangiare uno slot»

PARTITA – «Abbiamo preparato la partita chiedendo grande sacrificio agli attaccanti, che dovevamo prendere subito il portatore di palla. Poi anche i vari Ebosele, Samardzic e Kamara erano chiamati a pressare subito, fa male dopo questo grande sforzo tornare a casa con un pugno di mosche»

RAMMARICO – «Credo tanto nella squadra e nel potenziale di questi ragazzi, non sono parole di circostanza, abbiamo tenuto testa al Milan, girano le scatole ma torneremo a lavorare con ancora più rabbia. Non abbiamo avuto un girone di ritorno copia incolla rispetto all’andata»

