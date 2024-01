Il difensore dell’Inter, Stefan de Vrij, è intervenuto così in conferenza stampa dopo la vittoria sul Napoli in Supercoppa Italiana

Intervenuto in conferenza stampa al termine della finale di Supercoppa Italiana tra Napoli ed Inter, il difensore nerazzurro Stefan de Vrij ha parlato così.

COSA CI SIAMO DETTI – «Ci siamo detti che era una finale, un trofeo da alzare, ne abbiamo di esperienza, ne abbiamo giocate di finali ma c’è sempre voglia di vincere partite come questa».

SULLE DIFFICOLTÀ AVUTE NEL COSTRUIRE GIOCO – «Tanti motivi, anche loro hanno preparato bene la partita, hanno visto l’ultima che abbiamo giocato, hanno lasciato pochi spazi. Ma anche noi abbiamo avuto un giorno in meno di riposo, mancava un po’ di freschezza, siamo stati un po’ imprecisi ma siamo rimasti uniti e abbiamo meritato la vittoria».

SU LAUTARO – «E’ tantissima roba, sono arrivato con lui, è stato bellissimo vedere la sua crescita e quanto dà all’Inter non solo in campo ma anche fuori. E’ cresciuto come leader, come capitano e anche come ragazzo, è straordinario».

L’articolo Conferenza stampa de Vrij post Napoli Inter: «Bellissimo vedere la crescita di Lautaro, c’è sempre voglia di vincere» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG