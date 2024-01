Inter sul tetto d’Italia! Terza Supercoppa di fila, la settima nella storia: capitan Lautaro Martinez alza al cielo il trofeo – VIDEO

L’Inter batte il Napoli per 1 a 0 grazie al gol nei minuti di recupero siglato da Lautaro Martinez e vince per la settima volta nella storia del club la Supercoppa Italiana. Terzo successo di fila per i nerazzurri che ci hanno preso ormai gusto a vincerla, soprattutto da quando Simone Inzaghi siede su questa panchina.

Ecco i post social del club nerazzurro per celebrare il successo: il momento in cui capitan Lautaro alza il trofeo nel cieo di Riyadh.

