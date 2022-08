Le parole del tecnico bianconero, Massimiliano Allegri in conferenza stampa dopo il pareggio con la Sampdoria

(dall’inviato a Marassi) – Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni dei giornalisti dopo la partita contro la Sampdoria, finita con un pareggio senza reti. Di seguito alcune sue dichiarazioni.

PAREGGIO – «Nel primo tempo ci sono stati molti meriti della Sampdoria, che ha corso molto. Noi non siamo stati limpidi. Poi, nella ripresa, abbiamo fatto una buona partita e loro sono calati. Potevamo vincere, ma sono contento di non aver subito gol. Le partite durano 95 minuti: non abbiamo quasi mai rischiato».

