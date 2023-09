Conferenza stampa Di Francesco, le dichiarazioni del tecnico del club ciociaro alla vigilia del match con il Sassuolo

Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro il Sassuolo.

LE PAROLE – «In questo momento il problema più grande riguarda Harroui. Lo dobbiamo valutare, ha preso un colpo ieri ed è quello che più di tutti mi preoccupa. Vediamo tra oggi e domani, ma rischiamo non ci sia per questa partita. Poi sono tante le valutazioni che stiamo facendo, anche Cheddira che è tornato da poco dalla Nazionale. Ho allenato squadre in cui c’erano nazionali ed anche io ho giocato ai miei tempi in nazionale, ma non vuol dire che un giocatore che torna da quegli impegni sia per forza indisponibile. Il Sassuolo è stata una squadra importante per me, come io sono stato l’allenatore che negli anni ha fatto crescere il valore della Società. Rivedrò tanti amici, ma per 100 minuti saremo nemici».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG