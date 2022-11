Conferenza stampa Dionisi, il tecnico del Sassuolo ha parlato in vista dell’ultimo match del 2022 contro il Bologna

Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra Sassuolo e Bologna.

BOLOGNA – «Mi aspetto il Bologna del nostro livello, che gioca un derby sentito con un pubblico carico. Sono una squadra in salute. Dobbiamo rispettarlo, al tempo stesso essere motivati e convinti per provare a fare la partita».

BERARDI – «Vediamo, è ancora presto per dire se potrà giocare. Domani c’è giusto l’allenamento di rifinitura. Sicuramente ha più minuti di quelli che ha giocato nella partita precedente».

CLASSIFICA – «È presto per guardarla, poi vi dirò cosa ne penso in seguito se ci sarà un’altra conferenza stampa».

MATCH CON LA ROMA – «Bisognerebbe parlarne un po’ perché ogni squadra ha dietro una storia. La nostra ci dice che siamo migliorati ma non ancora cresciuti abbastanza. Siamo ricaduti nello stesso errore di superficialità dell’anno scorso, non puoi dare nulla per scontato perchè l’equilibrio è sottile, sia essa una gara come Verona-Juve di ieri con due squadre con classifica diversa o una come quella nostra con l’Empoli. Poi episodi e motivazioni fanno la differenza, ma bisogna rendersi conto che non esiste fortuna e sfortuna».

