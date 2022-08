L’allenatore del Sassuolo Dionisi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro lo Spezia

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro lo Spezia.

CONFERME – «A La Spezia alla ricerca di conferme. Giocando insieme si migliora, siamo solo alla terza giornata che già conta tantissimo, però non dobbiamo giocare né col fiato sul collo né con aspettative troppo alte. Siamo una squadra che sta crescendo. Potevamo fare meglio col Lecce ma abbiamo fatto una buona prestazione e abbiamo vinto, dar continuità sarebbe importantissimo. Non sarà facile perché troveremo un avversario che in casa è ancora più forte».

MATHEUS HENRIQUE – «Ha le qualità per giocare in tutte le zone del centrocampo, magari ha bisogno di più tempo. Anche l’anno scorso ha avuto bisogno di un po’ di tempo per determinare e credo che questo possa valere anche giocando davanti la difesa. Il ruolo di mezz’ala lo ha già fatto l’anno scorso. Domani potrebbe giocare titolare, ci sono delle probabilità di sì, in alcune prove fatte lui gioca, in altre no. Ho la possibilità di scegliere in mezzo al campo, sono 6 a disposizione, sceglierò domani».

CEIDE – «È già cresciuto tanto rispetto a 6 mesi fa, è più uomo anche. È molto giovane, uno dei più giovani della rosa e va accompagnato, non li butto dentro così, va accompagnato e troverà spazio. Ha qualità negli ultimi 30 metri ma il campo è più lungo di 100 metri, lui può crescere in questo, lo ha già fatto, lo ha dimostrato nel precampionato, in Coppa con alti e bassi, ha trovato spazio perché a Torino è entrato e domani ci sarà».

PINAMONTI – «Ci siamo sentiti per trasmettere l’idea che ha l’ambiente, in questo caso l’allenatore sul giocatore, le aspettative. era una telefonata per trasmettergli la fiducia, poi il resto non lo svelo».

L’articolo Conferenza stampa Dionisi: «Con lo Spezia a caccia di conferme» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG