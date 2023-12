Conferenza stampa Dionisi: «Milan squadra forte, ma siamo più determinati». Le parole del tecnico del Sassuolo alla vigilia del match

Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan. Ecco le parole del tecnico del Sassuolo:

MILAN – «Il Milan, una squadra forte che non sbaglia mai in casa, ha vinto con il PSG. Ci sono momenti poi durante la stagione e ci arriviamo tutte e due con dei problemini sia numerico che dai risultati».

PARTITA – «Siamo più determinati, nonostante la qualità superiore degli avversari, il Milan forse è la squadra con più gamba della A, più di noi sicuramente, noi troviamo una determinazione diversa e riusciamo a vincere i contrasti anche con gente più forte di noi. Si può parlare di anno 0 quest’anno per noi e non è stata una casualità quello che hanno ottenuto i ragazzi ma non è un caso che dopo partite fatte bene fai partite meno bene e non riesci nemmeno a capire il perché. Se saremo squadra domani avremo delle possibilità, riusciremo a difenderci meglio, che non vuol dire non prendere gol, perché poi se la palla cade su una mano ed è rigore, se fa un errore individuale, può succedere, è un episodio e su questo non ci si può far niente, poi chi costruisce chiacchiere su questo e parla di risultati casuali scrive per vendere, non scrive verità. Io parlo perché so che mi ascoltano i ragazzi e vorrei che si convincessero che abbiamo qualità per fare bene, sapendo che da fuori l’aiuto non arriverà mai: bisogna farcela da soli».

The post Conferenza stampa Dionisi: «Milan squadra forte, ma siamo più determinati» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG