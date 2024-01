Conferenza stampa Dionisi post Juve Sassuolo: le dichiarazioni del tecnico dopo il match dell’Allianz Stadium

(inviato all’Allianz Stadium) – Alessio Dionisi in conferenza stampa dopo Juve Sassuolo.

TANTI ERRORI STASERA – «Siamo stati meno precisi in fase difensiva anche perchè la parttia precedente contro la Fiorentina era stata una partita molto difensiva. Purtroppo siamo stati imperfetti, meno precisi in fase difensiva. Oggi abbiamo commesso errori su i gol della Juve. Sono arrabbiato per il gol del 3-0, sono stufo di prendere gol cosi. Non avrebbe cambiato niente nella classifica ma nella testa sì. Vogliamo raggiungere il nostro obiettivo in classifica. Abbiamo avuto comunque le nostre occasioni, dobbiamo crescere. Loro stasera non hanno sbagliato e noi si ma il risultato è severo stasera, non meritavamo questo passivo. Ma se giochi con squadre come la Juve e sbagli tanto però può succedere».

PARTITA IMPERFETTA – «Siamo stati meno efficaci anche davanti, le occasioni abbiamo lavorato per crearle e le abbiamo avute. Sul 2-0 abbiamo avuto occasione e al 2-1 io ci credevo, sul gol del 3-0 mi sono arrabbiato. Il risultato è severo, poi chiaro che la Juve ha vinto con merito grazie a fisicità e intensità, nel secondo tempo abbiamo messo li la Juve e l’abbiamo limitata ma non è bastato».

