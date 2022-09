Conferenza stampa Dionisi, le parole del tecnico del Sassuolo in vista del match di domenica contro l’Udinese

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza del match contro l’Udinese di domenica.

MATCH – «Domenica ci aspetta una gara difficile, vuoi per il momento degli avversari, per le caratteristiche che hanno, ma anche perchè tutte le partite sono così».

UDINESE – «Non mi sorprende. Io credo sia però troppo presto per parlare di classifica, poi non ha cambiato molti giocatori ed è un fattore che permette di poter fare bene da subito. È una delle squadre, non credo l’unica, che dà tanta continuità perchè il sistema di gioco è sempre quello».

FORMAZIONE – «Ad oggi è un po’ presto per poterne parlare. Siamo in fase di costruzione, della preparazione alla partita, siamo in avicinamento. Qualche cambiamento potrebbe esserci, ma non posso dirvi quanti con certezza».

SOTTIL – «Il passato non conta. Sono contento di ritrovarlo. Lo scorso anno ha fatto molto bene e come, dopo un po’ di gavetta. si è ritrovato in A. Sarà un piacere rivederlo. Poi ogni partita ha un inizio e ha anche una fine, io sono contento di dove sono. Sono contento sulla panchina del Sassuolo e sono certo che sarà una bella sfida».

L’articolo Conferenza stampa Dionisi: «Udinese squadra continua. Sottil? Esiste la meritocrazia» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG