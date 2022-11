Christophe Galtier, allenatore del Psg, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro la Juventus

Christophe Galtier, allenatore del Psg, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro la Juventus. Le sue dichiarazioni:

QUALIFICAZIONE GIA’ OTTENUTA – «La qualificazione era un obiettivo obbligatorio per noi. Anche essere capolista era molto importante perché spesso quando ci sono i sorteggi può avere la sua importanza. Questo era un obiettivo sportivo fondamentale: ne abbiamo parlato con i giocatori, tutti siamo concentrati su questo obiettivo. La squadra sa che la partita sarà importante, ma non da questo punto di vista. Non ci concentreremo di meno ovviamente, vogliamo il primo posto per arrivare da capolista al sorteggio. La Juve, pur essendo stata eliminata, deve qualificarsi all’Europa League e lotterà con le unghie e con i denti. Ha una storia di fierezza e giocherà con questo tenore. Siamo molto motivati anche noi per finire capolista nel girone».

JUVE ELIMINATA E PSG AVANTI – «Ci sono stati dei momenti difficili nella storia di tutte e due le squadre. Non c’è la volontà di dire di battere la Juve perché è già sconfitta, noi dobbiamo scendere in campo e vincere per ottenere il primo posto. La Juve purtroppo non si è qualificata ma noi giochiamo per cercare il primo posto nel girone».

