Armando Broja sul suo futuro: «Vedo con il Chelsea come un’enorme opportunità per me». Ecco le parole sul centravanti albanese più volte accostato al Milan

Armando Broja ha parlato in conferenza stampa del suo futuro. Ecco le parole del centravanti del Chelsea, più volte accostato al Milan:

«Se ne parla sempre. In estate mi sono concentrato solo sul prepararmi per la stagione e mostrare all’allenatore cosa posso fare. Non ero molto sicuro di cosa stesse succedendo fuori. Vedo con il Chelsea come un’enorme opportunità per me. Questo è il mio club sin da ragazzo Voglio fare del mio meglio e dare il massimo per entrare nella formazione titolare. Per me, è un grande trampolino di lancio: guardo dove ero la scorsa stagione a dove sono ora. Questo è il mio obiettivo: migliorare. Non ci sono molti club migliori del Chelsea per imparare»

