Conferenza stampa Ganz: le parole post Milan Juventus Women da parte dell’allenatore delle rossonere

(Dal nostro inviato Daniele Grassini) – Ganz ha parlato in conferenza stampa dopo Milan Juventus Women.

Le dichiarazioni del tecnico delle rossonere post Juventus.

PARTITA – «Oggi abbiamo segnato, abbiamo raddoppiato subito e non ci siamo mai fermate. Quando vai in vantaggio le partite diventano più semplici e più gestibili. Contro l’Inter non abbiamo concretizzato, oggi abbiamo fatto una grande prestazione».

ATTACCO E DIFESA – «Abbiamo difeso dal primo all’ultimo minuto e abbiamo attaccato tanto. Potevamo anche fare qualche gol in più, sono davvero felice. Ringraziamo anche l’Albinoleffe per l’ospitalità dello stadio. È stata una partita fantastica, interpretata nella maniera giusta».

CLASSIFICA – «Dobbiamo migliorare in fase difensiva, potevamo evitare un paio di gol. Ma non era facile affrontare la Juventus dopo il derby perso, non vincere oggi significa dire quasi addio a tutti i sogni».

