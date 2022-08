L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha presentato la partita contro il Milan di domani: le dichiarazioni in conferenza stampa

SFIDA DEL DIAVOLO – «È bello che ci sia subito questa partita con il Milan, la forza della squadra poi la conosciamo, può essere un’occasione per tutti»

MALINOVSKYI – «E’ stato straordinario con noi, poi negli anni c’è sempre stato Ilicic, non abbiamo mai pensato a trovare giocatore con quelle caratteristiche. È stato bravissimo ad adattarsi, ha fatto delle cose molto buone. Ma è giusto che l’Atalanta segua un giocatore che faccia più di 6 gol. Si è adattato molto bene, ma è giusto che in sede di mercato si cerchino delle caratteristiche più idonee al proprio calcio».

SERIE A – «Serviranno almeno dieci partite per capire che campionato sarà. Il Milan oggi è un modello, ha saputo prendere giovani di valore, è un modello fuori e dentro il campo. Rappresenta, per me, il vero modello da seguire».

TIFOSI – «C’è un grande entusiasmo e non quel clima depresso e triste che viene dipinto, si scontra con quella che è la realtà. Andamento negativo in casa Ci ho pensato tutta l’estate, ancora non ho trovato la soluzione».

NUOVI COLPI – «Lookman? Sin da subito ha dato la sensazione che ha delle qualità, è un giocatore che non avrà difficoltà ad inserirsi. Soppy lo conoscete tutti, è un investimento per il futuro».

L’articolo Conferenza stampa Gasperini: «Bello sfidare subito il Milan. Malinovskyi? Giusto cercare un giocatore adatto» proviene da Calcio News 24.

