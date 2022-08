L’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro la Sampdoria

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’esordio in campionato contro la Sampdoria.

SAMPDORIA – «Resta una piazza importante nonostante la situazione, riesce sempre a mettere in piedi una squadra di valore. Conoscono il calcio, hanno sempre avuto giocatori importanti: non sarà facile, ma abbiamo la giusta fiducia. Stiamo entrando nel vivo, ma è presto per fare un bilancio. Domani sarà la prima di campionato, c’è attesa da parte di tutti, tutte le squadre arrivano con dubbi e certezze».

PALOMINO SQUALIFICATO – «Sappiamo bene qual è la moralità di questo giocatore, è abbastanza chiara la sua involontarietà sulla situazione. Andiamo a perdere un giocatore importantissimo, in questo inizio di stagione abbiamo perso lui, Demiral e Zappacosta. Loro due potranno aggregarsi da martedì, ma non ci saranno domani».

STESSA ATALANTA – «Non mi aspettavo di trovarmi così, però ci sono delle alternative. Arriviamo comunque una nostra identità. Lookman ha iniziato questa settimana, ho avuto una buona impressione, ora dobbiamo cercare di inserirlo».

LEGGI LA CONFERENZA INTEGRALE SU SAMP NEWS 24

L’articolo Conferenza stampa Gasperini: «Sampdoria squadra di valore. C’è attesa da parte di tutti» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG