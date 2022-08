L’allenatore dello Spezia Gotti ha parlato in conferenza stampa in vista del Sassuolo

Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Sassuolo.

3-5-2 – «Mi sembrava la direzione giusta e di DNA rispetto a come speravamo di completare la squadra. Adesso ci sono altre due partite con il mercato aperto, che finirà giovedì e lì faremo la conta e cercherò di mettere in discussione le cose, cercando le migliori soluzioni».

VERDE – «È rientrato in gruppo, facendo di più o di meno. Abbiamo un allenamento ma mi auguro possa esserci. Col presidente ci siamo visti stamattina, sono state due ore conoscitive».

SASSUOLO INDEBOLITO – «Penso sia un errore da non fare, in generale contro chiunque ma in particolare contro una squadra che, nonostante alcune cessioni come Scamacca e Raspadori, ha acquistato giocatori forti, non di piccolo cabotaggio. Ne ha presi 4-5 con spese importanti, dando luogo ad una rivisitazione della rosa. Pinamonti è molto importante, li conosco abbastanza bene tutti. Hanno una chiara idea societaria, i giocatori acquistati sono arrivati con queste idee e amano il possesso palla, fatto in un certo modo. Nei campionati scorsi ha segnato tanto e subito anche. Sta cambiando pelle».

