L’ex capitano dell’Inter Beppe Bergomi sostiene che c’è una cosa che non vuole più sentire nominare riguardo la squadra di Inzaghi.

Beppe Bergomi analizza alcune questioni del mercato interista ai microfoni di Inter-news.it. “La questione Skriniar andava risolta per il ragazzo, l’ambiente e l’empatia con i tifosi. Era giusto dare un segnale forte per ricompattare l’ambiente. Io penso che se arriva un’offerta superiore ai 60 milioni la devi prendere sempre in considerazione. E devi essere pronto a trovare un sostituto. Skriniar è uno di quei giocatori che danno senso di appartenenza”.

Robin Gosens

“Abbiamo un’ottima difesa, che si completa bene, però manca un ragazzo veloce. Se però il ragazzo veloce costa troppo, allora l’idea Acerbi a me non dispiace. Oltre il centrale, può anche fare il vice di Alessandro Bastoni. In Europa trovare un giocatore simile a Perisic è impossibile. Da quando si è convinto a fare quel ruolo è unico, però non dobbiamo fare paragoni! Gosens e Dimarco sono dei terzini, Perisic era un attaccante adattato. Noi però dobbiamo cercare di recuperare al meglio Gosens. È stato fermo tanto tempo e forse soffre anche il paragone con Perisic. Dimarco è un giocatore pronto subito e dove lo metti fa: ha un cuore grande e un piede eccezionale!“.

