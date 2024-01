Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa dopo Fiorentina-Inter, queste le parole del tecnico sulla partita, lo scudetto e non solo

Intervenuto in conferenza stampa dopo Fiorentina-Inter Simone Inzaghi ha risposto alle domande dei giornalisti. Dall’analisi della prestazione alla lotta Scudetto con la Juve ed i cambi di formazione.

FIORENTINA-INTER – «Partita molto importante su un campo molto difficile. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo e dovevamo chiuderla lì secondo me. Abbiamo tenuto la Fiorentina in partita e abbiamo avuto 2/3 ripartenze importanti e abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio. Vittoria importantissima ma il percorso è lunghissimo. Dobbiamo continuare sapendo che saranno difficili tutte come stasera».

CAMBI – «Molto bene i sostituti. Klaassen meriterebbe di giocare molto di più, il centrocampo stasera è stato bravissimo. Sono stati molto bravi tutti, anche i subentrati. Ora continuiamo così sapendo che ci aspetta un percorso lungo e pieno di insidie».

DIMARCO – «Ho fatto delle valutazioni. È partito Augusto e avrei voluto inserire Dimarco, ma la Fiorentina inserviva centimetri in continuazione. Non volevo abbassarmi, Dimarco aveva fatto due finali. Augusto ha fatto benissimo».

CLASSIFICA – «Io vedendo come stiamo giocando e come approcciamo le gare, andando oltre la classifica, i ragazzi devono continuare in questo modo. Essere a -1 o davanti ora conta poco, dobbiamo solo continuare in questo modo»

DIFFERENZA SUPERCOPPA – «Sicuramente abbiamo giocato partite differenti, per la Lazio abbiamo avuto una preparazione più lunga. Abbiamo speso energie enormi, fatto un viaggio lungo. Sapevamo che stasera potevamo rischiare andando avanti. Abbiamo giocato con i principi che voglio ma non ero soddisfatto dell’1-0. La Fiorentina è un’ottima squadra allenata molto bene e che fa sempre soffrire. Vittoria importante ma assolutamente non decisiva»

