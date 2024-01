Il centrocampista dell’Inter, Kristjan Asllani, si è espresso così dopo la vittoria ottenuta in trasferta contro la Fiorentina

Intervenuto nel postpartita di Fiorentina Inter, Kristjan Asllani ha espresso le proprie emozioni ai microfoni di Dazn.

COME MAI SON DISPOSTO A FARE IL VICE CALHANOGLU? – «No, assolutamente, nessuno ha mai chiesto questo. So di avere davanti un giocatore fortissimo come Hakan che mi aiuta veramente tutti i giorni, anche in questi allenamenti che sapeva che giocassi. Mi ha aiutato e mi ha parlato tutta la settimana. Sono rimasto con convinzione ed umiltà, voglio continuare a crescere».

SULL’ASSIST – «Era provata. C’era Parisi che stava marcando Lautaro e pensavamo potesse andare in difficoltà perché è più basso di lui, provavo questa palla tagliata forte sul primo palo. E’ andata bene e sono contento».

COSA MI CHIEDE INZAGHI? – «Il mister mi lascia sempre tranquillo, anche oggi che la gente magari poteva pensare che ci fossero delle pressioni da parte mia ma non è così. Mi ha lasciato tutta la settimana con la mente libera e ho cercato di mostrare le mie qualità in campo»

GARA INSIDIOSA PER ME? – «La Fiorentina giocava a uomo, poteva mettermi in difficoltà. In fase difensiva giocavano col trequartista, quindi era ovvio che si mettesse fra me e de Vrij. Siamo stati bravi, ci siamo parlai tanto in campo, abbiamo sofferto insieme e portato a casa il risultato che era la cosa che più volevamo»

LA MIA SCELTA DI RESTARE ALL’INTER – «Non posso dire di non essere convinto perché è due anni che sono qua. Sono convintissimo, Ho dei campioni incredibili accanto, soprattutto Hakan che mi aiuta tutti i giorni. Posso solo guardare ed imparare da lui, proverò a ritagliarmi il mio spazio».

