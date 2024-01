L’estremo difensore dell’Inter, Yann Sommer, ha voluto dire la sua dopo la vittoria conquistata stasera contro la Fiorentina

Al termine di Fiorentina Inter, gara decisa anche da un suo rigore parato, Yann Sommer ha parlato così ai microfoni di Inter TV.

SE AVEVO STUDIATO NICO GONZALEZ? – «Se avevo studiato l’avversario? Si abbiamo studiato prima i rigoristi come facciamo sempre. Siamo felici per questa vittoria perché era una partita difficile e davvero importante per noi».

LA MIA MIGLIOR STAGIONE? – «Non so, sto molto bene, e sono felice di giocare in questo club perché lo vedete anche voi, giochiamo con passione ogni partita. Abbiamo ancora tanta strada da fare, dobbiamo continuare così».

LEADER SILENZIOSO – «All’inizio, ovviamente, non è stato facilissimo per via della lingua, ma provo ad aiutare la squadra dando il mio apporto sul campo e anche a imparare l’italiano nello spogliatoio».

