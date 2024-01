L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è soddisfatto della vittoria ottenuta stasera: tanti elogi per il regista albanese.

Simone inzaghi ha analizzato a DAZN lo 0-1 con cui la sua Inter ha battuto la Fiorentina. “Dopo l’1-0 abbiamo avuto tante occasioni per segnare, abbiamo avuto ripartenze in cui di solito mettiamo più qualità. Ma niente da dire ai ragazzi, possono fare solo un grande plauso per i numeri: tutte le partite sono difficili, soprattutto a Firenze”.

I motivi delle sostituzioni

“Cambi verso la Juve? Ho pensato assolutamente solo a oggi: ragioniamo in questo modo e non si fanno classifiche fittizie e recuperi. Guardiamo giorno dopo giorno, venivamo da due finali: i ragazzi hanno dato tanto. Ho dato due giorni di riposo, se lo meritano perché dal 13 luglio spingono tanto: dobbiamo continuare, sapevamo oggi fosse importante”.

Kristjan Asllani

Sul regista

Asllani è stato bravissimo, ma non avevo dubbi, avevo un dubbio sul fatto che volesse fare un altro anno dietro a Calhanoglu: ha qualità enormi, è dentro il gruppo al 100%, si allena sempre bene. E’ la fortuna di un allenatore avere un ragazzo così, sapevo avrebbe fatto una grande gara e sono contento per l’assist: ha tenuto 95 minuti, questo testimonia il fatto di come si allena”.

Sugli episodi arbitrali

“Non ho rivisto e sentito Marelli, gli episodi sono fatti per essere giudicati: hanno impiegato tanto tempo, è giusto accettare quello che decidono, ci sono due persone al VAR e una in campo che ha arbitrato molto bene. Sono valutazioni difficili, devono scegliere in un attimo2.

Verso Inter-Juve

“Juve? E’ una partita tra le due squadre che stanno avendo un cammino impressionante: cercheremo di prepararla al meglio. Affrontiamo una squadra che sta facendo lo stesso nostro percorso, dovremo prepararci come all’andata: non fu una partita spettacolare, ci furono due ottimi gol. Ora giochiamo noi in casa, i nostri tifosi sono importantissimi e anche stasera abbiamo sofferto insieme a loro. Battute di Allegri? Io parlo personalmente, nessun fastidio: non penso ci sia stata maleducazione, sono molto tranquillo. Il mio pensiero era la Fiorentina, da martedì ci sarà il pensiero alla Juve”.

