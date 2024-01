Kristjan Asllani ha parlato a Inter TV dopo Fiorentina-Inter, ecco il suo commento su gol, assist e il epsiero al prossimo match

Intervenuto ad Inter TV dopo la vittoria dell’Inter in casa della Fiorentina, Kristjan Asllani ha parlato così. Dell’assist per Lautaro Martinez a cosa dovranno fare i nerazzurri dalla prossima partita.

RUOLO PREFERITO INTER – «Quello del regista è il mio ruolo, sono felice di giocare lì. Poi sto imparando tantissimo da Calhanoglu quest’anno, da Brozovic l’anno scorso ma anche da Mkhitaryan, Barella e gli altri. Sono felice per il primo assist, ora speriamo che arrivi anche il primo gol».

CRESCITA – «Mi sento cresciuto, ho dei compagni che mi aiutano ogni giorno e sto imparando molto da loro. Oggi sapevamo che sarebbe stato molto difficile, venire a Firenze e portare via i tre punti non è facile. Abbiamo fatto bene e alla fine il risultato ci ha premiato. Stasera il risultato conta perché abbiamo meritato di vincere, poi nella prossima partita cercheremo di vincere come sempre».

L'articolo Asllani a Inter TV: «Felice per l'assist, ora voglio il gol. E la prossima…» proviene da Inter News 24.

