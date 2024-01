Record di biglietti venduti e spettatori per Fiorentina-Inter, ecco il dato sui presenti e perchè è un record per il Franchi

Super numero di spettatori al Franchi per il match tra Fiorentina ed Inter. Questa sera infatti sono stati venduti la bellezza di 35 mila biglietti per assistere alla partita di Serie A tra le due compagini.

Ebbene si, si tratta di un record! A dirla tutta in occasione della gara tra i Viola e la Juventus venne strappato un numero leggermente superiore di biglietti. Ma alla fine furono diverse migliaia di tifosi a non presentarsi all’impianto in protesta contro le vittime dell’alluvione e la decisione di svolgere ugualmente l’evento sportivo.

L’articolo Fiorentina-Inter, battuto il record della Juve al Franchi! Il dato ufficiale proviene da Inter News 24.

