Il difensore della Fiorentina, Luca Ranieri, al termine del match perso contro l’Inter, ha analizzato così la sconfitta: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Fiorentina Inter, il difensore dei toscani Luca Ranieri si è espresso così.

CONTATTO TRA ME E BASTONI? – «Dal campo sicuramente il contatto c’è stato, non sono io l’arbitro che deve decidere se è rigore oppure no. L’arbitro non l’ha dato, ci può stare. Si può dare o non dare, l’arbitro a deciso così. Pazienza».

L’articolo Ranieri a Dazn: «Rigore di Bastoni su di me? L’arbitro ha deciso così, pazienza» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG