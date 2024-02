Ecco le dichiarazioni integrali rilasciate da Simone Inzaghi nel postpartita di Inter Salernitana in conferenza stampa: le parole

Ecco la conferenza stampa tenuta da Simone Inzaghi al termine di Inter Salernitana, match della 25^ giornata di Serie A.

PERCORSO DELL’INTER – Abbiamo fatto un ottimo percorso, abbiamo fatto un 2024 perfetto finora, ma è un percorso che ci deve portare negli ultimi tre mesi a rimanere sempre concentrati, a essere sempre sul pezzo. Abbiamo fatto questi 50 giorni giocando sempre ogni cinque-sei giorni, adesso sappiamo che ci saranno tante partite ravvicinate e dovremo prepararci nel migliore dei modi

CAMBIAMENTI DALLE SCORSE STAGIONI – Tutti gli anni sono diversi uno dall’altro, quest’anno non ci siamo fermati proprio mentre l’anno scorso c’è stata una pausa lunghissima. È una novità per tutti, la squadra bene e lavora, in questi cinque giorni abbiamo avuto tempo per allenarsi nel migliore dei modi. Abbiamo fatto i carichi giusti, al di là di questo è lo spirito che si vede in campo. C’è ancora tanta strada davanti a noi

GIOCO – Dobbiamo continuare, hanno tantissima voglia, seguono me e lo staff nel migliore dei modi. Per quanto riguarda il gioco, mi rende orgoglioso vederli giocare così

BUCHANAN – È un ragazzo che lavora molto bene, si è inserito nel migliore dei modi. Può ricoprire entrambe le fasce, ultimamente l’avevamo provato anche a sinistra e oggi è entrato lì. Sono contento di lui, deve continuare a capire i nostri principi, è un ragazzo che apprende tanto

NIENTE TURNOVER CON LA SALERNITANA – Ho ragionato insieme al mio staff, avevamo recuperato bene dopo Roma. Ne ho cambiati tre, ma avrei potuto cambiarne molti di più. Dipende dalle partite e dalle valutazioni, ero tranquillo per come aveva lavorato la squadra negli ultimi giorni

VENDETTA PER L’ESONERO DI PIPPO – Penso che mio fratello abbia già risposto, non ho altro da dire se non che abbiamo giocato per l’Inter. Per noi era una partita importante, sapendo che trovavamo un avversario che ha impensierito delle grandissime squadre come Napoli e Juventus. Solo con un Inter nel migliore dei modi avremmo potuto archiviare la partita

L’articolo Conferenza stampa Inzaghi post Inter Salernitana: le dichiarazioni INTEGRALI proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG