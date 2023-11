Ecco la conferenza stampa tenuta dal tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, al termine della gara contro la Juve, terminata 1-1

In conferenza stampa dopo il pareggio sul campo della Juve, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi parla così in conferenza stampa.

PARTITA-«C’è l’amaro in bocca per come si è sviluppata la partita. la squadra ha avuto un ottimo approccio. Dovevamo essere più bravi sul primo gol, sapevamo che ripo di partita sarebbe venuta fuori. La squadra è rimasta in partita, non si è disunita, rimanendo concentrati sapendo che far gol alla Juve non è facile.»

PRESTAZIONI-«Son stati tutti bravi, avevamo molte defezioni, Cuadrado ha fatto un grande sacrificio, mettendosi a disposizione della squadra»

CUADRADO -«L’ho visto bene. L’abbiamo voluto, purtroppo sta convivendo con un infortunio che non gli sta dando tregua e che ci sta portando via un giocatore improtantisssimo per la gestione della palla. Gli ultimi 2 giorni li ha fatti con noi ma non era ancora a postissimo. Gli faccio i complimenti, perchè sapeva della difficoltà della gara ed è venuto.»

BENFICA -«Qualcosa c’inventeremo, non è semplice gestire tutte queste trasferte con gli infortuni. Organizzeremo il tutto come abbiamo sempre fatto.»

SECONDO TEMPO- «Avevo i centrocampisti che mi stavano piacendo molto, sia in fase di possesso che di non possesso. Avrei lasciato Dimarco un po’ di più, ma sapendo che la Juve da palla inattiva è pericolosa ho guadagnato centimetri. I cambi comunque mi hanno soddisfatto»

