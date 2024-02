Ecco la conferenza stampa tenuta da Simone Inzaghi al termine del match tra Lecce e Inter, vinto 0-4 per i nerazzurri: le parole

Dopo la straripante vittoria per 0-4 della sua Inter contro il Lecce nella 26^ di Serie A, Inzaghi parla così in conferenza stampa.

INTER INGIOCABILE? – «Abbiamo fatto un’ottima partita, anche sapendo soffrire, il Lecce ha avuto una buona palla gol con Blin. Qui al Via del Mare il Lecce ha costruito la sua classifica, sapevamo che sarebbero stati aggressivi. Abbiamo preparato questa partita con la massima concentrazione»

TURNOVER – «Abbiamo cambiato tanti giocatori ma i principi sono rimasti uguali, non avevo dubbi riguardo i sostituti. Nelle ultime settimane abbiamo avuto sempre pochi giorni per recuperare, l’obiettivo è continuare a vincere cercando di non perdere giocatori, stasera avevamo sei indisponibili»

CALHANOGLU – «Ha avuto un indolenzimento ieri in allenamento, oggi il giocatore sentiva ancora qualcosina e non lo abbiamo rischiato. Domani farà un controllino, speriamo di non perderlo»

ACERBI – «Sono passati 15 giorni da Roma, domani farà un controllo e ne sapremo di più»

CARLOS AUGUSTO – «Sta facendo molto bene, ci sta dando grandi soddisfazioni, bravissima la società a strapparlo a una grande concorrenza, sa giocare da terzo dietro e da quinto a centrocampo, sta entrando in partite difficili senza mai deludere. Deve continuare a lavorare così»

LECCE – «Ha trovato una grande Inter, fino al 2-0 ci hanno messo in difficoltà, è una squadra ben allenata, sta facendo il suo percorso. Ora sta perdendo qualche punto ma non devono esserci allarmi, ottima la società, ottimi i giocatori e ottimo il pubblico. D’Aversa è bravissimo e secondo me salverà tranquillamente il Lecce»

