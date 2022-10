Conferenza stampa Inzaghi, il tecnico dell’Inter ha parlato alla vigilia del match di Champions contro il Barcellona

Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza alla vigilia di Inter–Barcellona di Champions League.

LAUTARO – «Stamattina ha fatto un esame e non è stato evidenziato nulla. Ha chiuso la gara affaticato, farà un allenamento parziale. Devo parlare coi medici e vedremo le sue condizioni. Non ci saranno Brozovic e Lukaku, sono da valutare Lautaro e Gagliardini».

SVOLTA – «Per quel che ci siamo detti, ieri è stato un allenamento più intenso per chi non ha giocato e defaticante per gli altri. Analizzeremo la gara con la Roma e poi andremo nel particolare per il Barcellona. Veniamo da un momento difficile per i risultati. A mio parere abbiamo fatto una buona gara purtroppo condita dagli episodi dei gol subiti. In campo avremmo meritato altro ma è un momento in cui dobbiamo fare di più».

