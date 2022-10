Bergamaschi: «Onorata di aver raggiunto le 100 presenze con questa maglia». Le parole del capitano del Milan femminile

Valentina Bergamaschi nel match di ieri contro la Sampdoria ha raggiunto le 100 presenze con la maglia del Milan. Ecco le parole del capitano della formazione femminile:

«Estremamente felice, onorata e orgogliosa di aver raggiunto le 100 presenze con questa maglia. Grazie alla società e alle mie compagne per aver creduto in me fin dal primo giorno. Una giornata speciale, coronata da una grande vittoria di squadra, continuiamo a lavorare così».

