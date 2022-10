Infortunio Lukaku, rientro anticipato per il bomber belga dell’Inter? Le ultime sulle condizioni dell’attaccante

Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku, è sempre più uno dei leader dello spogliatoio dell’Inter in questo difficile momento.

Non è un caso che senza di lui la tensione sia calata, così come i numeri dei compagni di reparto: Dzeko ha segnato una volta appena, mentre Lautaro aspetta il “gemello” con cui fino ad ora ha potuto giocare poche partite. Ora Big Rom vuole stringere i denti per Sassuolo, rientrando in anticipo sulla tabella di marcia.

L’articolo Infortunio Lukaku, rientro anticipato? Cosa filtra da casa Inter proviene da Calcio News 24.

