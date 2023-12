Conferenza stampa Juric, il tecnico del Torino parla alla vigilia della sfida contro l’Udinese: ecco che cosa ha detto

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato alla vigilia del match con l’Udinese. Le parole riprese da Tmw.

LE PAROLE – «Domani sarà una grande battaglia contro una squadra fisica, tosta e tecnica. E’ strana la loro classifica, hanno elementi forti. Dobbiamo essere al massimo. Non ci sarà Linetty per un problema al polpaccio, spero torni per la prossima. E poi mancano N’Guessan e Schuurs. “L’Udinese ha giocatori forti, hanno cambiato allenatore e cercano nuovi equilibri. Hanno grande forza fisica e accelerazioni, sarà difficilissima e Samardzic ha tanta qualità. Per noi è un grande esame sulla mentalità: voglio vedere il mio Toro concentrato e sul pezzo. E che cerca di crescere. Il risultato dipende da tante cose, non dobbiamo sbagliare la prestazione».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG