Lautaro Martinez suona la carica in conferenza stampa alla vigilia di Real Sociedad-Inter:

Lautaro Martinez è pronto a parlare in conferenza stampa alla vigilia di Real Sociedad–Inter.

IMPATTO CON LE SPAGNOLE – «Sì mi trovo bene, l’ultima partita credo sia stata quella di Barcellona, il fatto è che mi sento bene con la mia squadra, a prescindere dall’avversario. Cerchiamo di giocare un bel calcio, abbiamo fatto l’inizio di stagione che volevamo e domani vogliamo essere pronti a quello che ci aspetta».

THURAM – «È un ragazzo giovane, mio coetaneo, è arrivato in un calcio nuovo per lui, non lo conosceva e sono contento perché si lascia aiutare. Ci dà una grandissima mano, ha tanta qualità e tanta forza, sono contento di giocare insieme a lui».

CAMBI – «Siamo una squadra nuova, con alcuni giocatori nuovi che sono arrivati. Sono contento per il lavoro che stiamo facendo, poi questo è un percorso lungo: siamo ancora all’inizio, quindi non posso dirlo con certezza. Ma lavoreremo come abbiamo sempre fatto col mister e col suo staff, ve lo confermo perché vedo i ragazzi lavorare».

SOCIEDAD – «La Real Sociedad è un rivale interessante, con giocatori di grandi livello, dovremo fare bene perché dovremo stare attenti alla loro capacità di aggredire, dovremo lavorare bene sull’uscita del pallone e sugli spazi».

CAPITANO – «Il rapporto con la squadra è sempre il solito, ho cercato sin dal primo giorno di dare una mano all’Inter, a tutti i miei compagni, sia giovani che esperti. La fascia mi rende contento, è un motivo di orgoglio e di soddisfazione. Sono contento di questa fascia. Non si sa mai a questo mondo, oggi ti posso dire che sono felicissimo di essere all’Inter, di portare la fascia di capitano, di difendere i colori e i tifosi. Penso al momento, è sempre stato questo il mio pensiero, sono contento di essere all’Inter».

