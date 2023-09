Il tecnico Giovanni Mussa si è espresso a Tmw Radio sulle ambizioni dell’Inter di Simone Inzaghi

Mussa ha commentato così le ambizioni dell’Inter:

«La rosa è più costruita per il campionato. Ha messo dentro ora due squadre complete di altissimo profilo. Se non ci sarà la Juve, non vedo chi può dare filo da torcere all’Inter. La Champions è breve e ha tante variabili, ma non mollerà anche lì».

L'articolo Mussa: «Inter? Ha due squadre di alto profilo, solo la Juve può darle noia» proviene da Inter News 24.

