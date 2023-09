L’attaccante argentino dell’Inter si è espresso ai microfoni di Sky Sport: le dichiarazioni di Lautaro Martinez

L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ha suonato la carica alla vigilia del ritorno in campo in Champions League:

«Sogniamo di arrivare in fondo alla Champions. Il derby ci dà fiducia, ma la Champions è diversa. Il derby? Ti lascia tanta felicità, forza e fiducia, però questa è un’altra competizione e dobbiamo essere concentrati al 100%. I dettagli qui fanno la differenza, quindi dobbiamo essere pronti dal 1′. In questi giorni abbiamo recuperato energie e preparato la partita di domani. Rinnovo? Certo che mi interessa perché mi riguarda, sono contentissimo di giocare con questa maglia e difendere questi colori. Ci sarà tempo per pensarci, ora sono contentissimo e tranquillissimo. A breve cominceremo a parlarne col club».

L’articolo Lautaro Martinez a Sky: «Sogniamo di arrivare in fondo alla Champions» proviene da Inter News 24.

