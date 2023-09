L’allenatore della Real Sociedad, Imanol Alguacil, è ansioso di vedere come la sua squadra si contrapporrà ai nerazzurri.

Domani sera alle 21 a San Sebastian c’è l’esordio in Champions League dei vicecampioni d’Europa in carica dell’Inter; l’avversario non è semplice. Imanol Alguacil ha presentato il match in conferenza stampa: “Domani vedremo se saremo pronti per una partita di alto livello. Per me non conta il risultato ma il come, questo viene prima, sempre. Abbiamo bisogno di tempo per diventare una squadra top. Se cambieremo modo di giocare in base all’Inter? No, non importa. Hanno così tanto potenziale che non conta. Tante squadre hanno giocato contro l’Inter senza dare troppi spazi e hanno perso comunque”.

Uefa Champions League

“E hanno segnato 13 gol contro uno solo subito. Non parlo dei loro punti di forza che sono tanti, noi dobbiamo essere noi stessi, sapendo che davanti abbiamo la finalista di Champions che è arrivata lì meritatamente e che sta dominando tutti gli avversari in Italia“. Il tecnico fa affidamento sul alcune carte da giocarsi per fronteggiare l’Inter: “Giochiamo in casa e con tanti giocatori cresciuti nel vivaio, dobbiamo sfruttarlo a nostro vantaggio ma vedremo come andrà. L’Inter è forte ma se giochiamo al nostro livello possiamo giocarcela e cercare di vincere. L’Inter è finalista di Champions ed è una delle squadre in lotta per lo scudetto, ha eliminato il Benfica, altro rivale nel gruppo di Champions che si dimostra un gruppo difficile“.

