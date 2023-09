Le parole di Imanol Alguacil, tecnico della Real Sociedad in vista della sfida contro l’Inter in Champions League

Il tecnico della Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter in Champions League. Di seguito le sue parole.

INTER – «Preferisco non parlare di loro, perché se parliamo della forza dell’Inter qualcuno pensa sia meglio non scendere in campo. L’anno scorso hanno giocato la finale e avrebbero potuto vincerla, e stanno dominando in Serie A e sono candidati a vincerla, ma dobbiamo scendere in campo con molto rispetto, umiltà e consapevolezza che si tratta della Champions League in casa nostra. Dobbiamo essere pronti domani, è il momento giusto per esserlo».

CONDIZIONI OYARZABAL – «Mikel è speciale anche se non è lo stesso come numeri rispetto al periodo pre infortunio. Ma non possiamo pensare soltanto ai numeri, perché contro il Real ha fatto un ottimo lavoro difensivo».

