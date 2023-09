Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti sostiene che non era così scontato che il figlio d’arte riuscisse sin da subito ad essere così decisivo.

Javier Zanetti è stato intervistato da Planetwin365 per parlare di Inter, di campionato e di Champions League. “Dal mio punto di vista i gironi sono tutti equilibrati e complicati nello stesso tempo. La Champions è una competizione fatta anche di dettagli e che richiede un ottimo stato di forma nel momento degli appuntamenti in campo. Le quattro squadre italiane hanno dimostrato di essere competitive e mi auguro che possano tutte andare avanti nel percorso”.

Marcus Thuram

L’ex terzino ha detto la sua anche su Luciano Spalletti, neo C. T. della nazionale italiana: “Conosco bene Luciano, sinceramente è una persona che sa fare benissimo il suo lavoro. Ha tanta esperienza e grande entusiasmo, con lui mi auguro di cuore la Nazionale italiana possa trovare il giusto percorso che le compete”. Infine un pensiero sul campionato e sull’Inter: “Siamo agli inizi ma credo che sarà un campionato molto equilibrato. Mi ha colpito molto Thuram che sta facendo un grande inizio di campionato e non era scontato poiché era abituato ad un altro tipo di torneo”. In molti in effetti, anche addetti ai lavori, dubitavano sulle reali capacità soprattutto realizzati di Marcus Thuram; ora però servono altre conferme nel prosieguo della stagione per non rendere tutto vano.

