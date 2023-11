Conferenza stampa Mazzarri, le parole del tecnico degli azzurri alla vigilia del big match contro il Real Madrid

Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro il Real Madrid.

LE PAROLE – «Con Ancelotti abbiamo un rapporto incredibile, è una persona squisita oltre a un grandissimo allenatore. Ma in campo ci vanno le squadre, non noi. L’anno scorso il Napoli ha sposato il concetto del gioco, dobbiamo ripartire proprio da là. Devo aiutare questi ragazzi a ritrovare quel filo conduttore, come nel primo tempo di Bergamo. Proveremo sempre a giocare a calcio da ora in poi. Osimhen? Domani ci parlerò, non vogliamo sovraccaricarlo ma domani giocherà sicuramente un tempo. Vediamo se dall’inizio o a partita in corso».

