Conferenza stampa Mendilibar: le parole alla vigilia di Siviglia Juve, valida per il ritorno delle semifinali di Europa League

La Juve vuole staccare il pass per la finale di Europa League. Per farlo, i bianconeri dovranno superare lo scoglio del Sanchez Pizjuan contro il Siviglia, dopo l’1-1 dell’andata all’Allianz Stadium firmato Gatti.

Nel giorno di vigilia, mercoledì 17 maggio, José Luis Mendilibar è intervenuto in conferenza stampa alle 12.15 per presentare il match davanti ai media. Juventusnews24 ha seguito LIVE le sue parole.

LA SEMIFINALE DI RITORNO – «Una squadra come la Juve vorrà giocare il pallone. Dobbiamo essere concentrati sul saper difendere e capire la gara in base alla pazienza».

DIFFERENZA MANCHESTER E JUVE – «La differenza più importante è che contro la Juventus già nella prima partita abbiamo giocato molto bene, mentre nella gara di andata a Manchester non avevamo fatto bene».

CAMBIO IN PANCHINA – «Non so quale connessione i giocatori avevano con lo staff precedente ma so quale rapporto ho io con loro e sono molto vicino a tutti».

LA FORMAZIONE – «Domani saprete la formazione. Tutti vorranno essere titolari per giocare quindi dovrà scegliere, ho qualche dubbio ma me la dovrò giocare».

JUVE PRIMA DEL DERBY – «Tutte le gare hanno la stessa importanza per me».

TIFOSI CALDI – «Io penso ai giocatori, non ai tifosi. Sono tranquillo e dopo l’allenamento torno subito a casa, non impazzisco guardando tutte queste cose».

ARBITRO OLANDESE – «Non so chi sia, so che ci arbitra e non andrò a guardare adesso come arbitra».

CAMBIO DI ROTTA DEL SIVIGLIA – «I giocatori hanno visto che la semplicità spesso può portare a risultati. E’ stata una stagione complicata, non è stato facile per il club».

