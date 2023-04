Conferenza stampa Mourinho: «Ho sempre guardato alla Juve con il +15 del campo». Le parole del tecnico della Roma

LOTTA CHAMPIONS – «E’ per quelli che hanno investito per quella. Non c’è partita. Noi siamo lì perchè i ragazzi fanno un lavoro incredibile, ma è il loro obiettivo e non il nostro. Noi siamo là perchè siamo bravi, anche se qualcuno pensa di no. I ragazzi sono bravi, lo staff anche e facciamo tutto il possibile. Là sono gli altri che ci devono stare. La nostra è una stagione fantastica e arriviamo in questa situazione dove tutto si decide con queste difficoltà. Però andiamo. La prossima è con il Monza che ha 24 ore in più per prepararla, che è una cosa normale per noi. E andiamo là».

PUNTI JUVE – «Magari è una difficoltà, magari no. Io sono in Italia da quattro anni, ma è normale. Quando parlano di Giustizia Sportiva io spero che la prossima volta che prendo una squalifica possa andare in panchina, mi devono due partite. Non sono andato in panchina con Lazio e Sassuolo, ora Serra è colpevole ma quelle due gare non posso rigiocarle. Paratici povero, ha perso il suo lavoro e adesso può tornare a lavorare nel calcio. Non posso dirti che ha influito, ma nel mio pensiero ho sempre guardato alla Juve con 15 punti, che Max e i giocatori hanno guadagnato sul campo. Una cosa sono loro, un’altra la giustizia. Però ci divertiamo».

