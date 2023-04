Della Valle dopo il diverbio con Allegri: «Lo vedo poco sereno e nervoso. Patisce molto una cosa». Le parole della giornalista

Fabiana Della Valle, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuta su Sportitalia per commentare il diverbio avuto con i Massimiliano Allegri in conferenza stampa.

DOMANDA AD ALLEGRI – A me non sembrava così fuori luogo come ha detto lui, ha definito poco intelligente la domanda, infatti gli ho detto ‘è una tua opinione’. A me sembrava una domanda lecita, soprattutto perché lui dice: ‘È una valutazione che posso fare alla fine della stagione’. Ma alla fine della stagione, alla Juventus sono rimasti due obiettivi, che sono il quarto posto e l’eventuale vittoria in Europa League. Io gli ho chiesto semplicemente: ‘Ae si verificheranno queste due condizioni, sarà soddisfatto della stagione o lo sarà a prescindere?’. Probabilmente gli è rimasto addosso un po’ di nervosismo per quello che è successo in questi giorni. Non lo vedo serenissimo, visto quello che è successo anche dopo la partita con il Napoli, dopo quella con l’Inter. O forse non ha capito la domanda, ma mi sembrava chiarissima.

RISULTATI – Guardavo i dati l’altro giorno su 99 partite ne ha vinte ne ha vinte poco più della metà. Se non sbaglio ha il 54% di vittorie in questo biennio, mentre la prima volta che era stato alla Juventus aveva il 70%. Poi per carità, cambiano i giocatori, cambia tutto, però sicuramente non è lo stesso Allegri della prima volta che era stato alla Juve. E credo che questa situazione lui la patisca molto.

POST INTER-JUVE – Lui era già nervoso alla domanda precedente che era su questo argomento. Lui ha detto: ‘Chi l’ha scritto…fuori i nomi’. Che è una frase che fa ridere, perché l’hanno scritto tutti i giornali e sul giornale c’è scritto il nome del giornalista che firma l’articolo, quindi non aveva bisogno di chiederlo, lo sa benissimo chi l’ha scritto. Però non mi pare che siano arrivate smentite ufficiali, no? Quindi al di là del fatto che non ci sono state squalifiche da parte del giudice sportivo, si fa fatica a negare che qualcosa sia successo. Lui non è abituato a questa situazione, è un allenatore che è abituato a vincere, si è trovato a gestire una situazione di difficoltà, è stato bravo nell’emergenza, perché bisogna dirlo, nei momenti più difficile ha tenuto bene la squadra, però adesso, secondo me…. più che altro la domanda è: cosa ha costruito in questi due anni? E su che basi si riparte l’anno prossimo? Credo che questa sua la domanda che si facciano i tifosi de che dovrebbe poi farsi la società, al netto del fatto che poi non ci sono – l’ho anche detto alla fine della domanda – elementi che facciano pensare ad un suo allontanamento, cioè la società lo difende, lo protegge ed è convinta di andare avanti con Allegri. Però, dei dubbi dopo due anni in cui si è costruito poco, secondo me, vengono. Al di là che poi lui sia blindatissimo da un contratto molto molto oneroso

The post Della Valle dopo il diverbio con Allegri: «Lo vedo poco sereno e nervoso. Patisce molto una cosa» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG