Conferenza stampa Mourinho: le parole del tecnico giallorosso dopo la sfida tra la Roma e l’Inter. Le dichiarazioni

(Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa dopo Roma-Inter di Serie A.

SOCIETA’ CHE NON INTERVIENE – «La società, io lavoro per la società e faccio il meglio che posso fare. Qualche volta sono un po’ stanco di fare tanto, sono più di un allenatore e qualche volta mi stanco. Domani vado al Tre Fontane per la Primavera lunedì sarò a lavorare per la partita di giovedì. Noi allenatori dobbiamo avere sempre forza e energia quando sei un po’ deluso da qualcosa».

DIVARIO CON L’INTER – «C’è una partita giovedì. Domani i giocatori hanno giorno libero. Se Mangiante mi dà un biglietto andiamo a giocare un po’ a tennis. Di solito gli errori individuali hanno relazione diretta sulla qualità dei giocatori. Adesso è molto fashion il mental coach, magari un mental coach può fare qualcosa. Io quello che posso fare è portare i giocatori ai loro limiti. Quando vedo Bove che stava per andare in prestito alla Triestina e oggi ha giocato bene con l’Inter per me è una cosa straordinaria. Io solamente posso parlare bene dei miei giocatori. C’è un gruppo stanco morto, che non riposa, che gioca in condizioni diverse dalle sue, che qualche volta mi guardano durante la partita come a dire “mister cambiami che non ce la faccio più”. Belotti per me è un eroe. Paulo giocava con una sola gamba. E’ sicuramente un momento nuovo nella mia carriera. Io quando perdevo una partita processavo e analizzavo la partita con tono forti adesso sto in un momento in cui guardo i ragazzi solo con tenerezza e rispetto. Avere la certezza che i tifosi guardano loro nello stesso modo in cui li guardo io questo mi dà una grande gioia e una grande forza. Giovedì ora abbiamo un’altra partita».

PROTESTE – «Dei miei colleghi non voglio parlare, non ho problemi con nessuno di loro. Critiche per la ultima partita Sono stato chiaro e non ho mai messo in dubbio la qualità dell’arbitro o della sua onestà. Ho detto che l’arbitro deve essere empatico. Quel Colombo è empatico e può arrivare molto in alto. La critica che mi è stata fatta è stata fatta da una persona che ha preso tre anni di squalifica per calcioscommesse ed essere criticato da una persona così a me dà gioia perché io sono di un pianeta diverso dal suo. Pubblico? C’è un bel rapporto. La gente ha capito tutto. La gente ha capito quello che siamo noi e questo mi fa un piacere tremendo».

CALCIO ITALIANO NON FA PIU’ PER MOURINHO – «Amo l’Italia. Ho avuto tanta ricchezza di esperienza da questo Paese. Qui si parla di gioia e storia. Dal punto di vista umano ho un rapporto straordinario con l’Italia. Questo mi aiuta a stare bene e a ridere un po’ delle situazioni. Non ho alcun problema a questo livello».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG