Conferenza stampa Inzaghi: le parole del tecnico nerazzurro dopo la sfida tra la Roma e l’Inter. Le dichiarazioni

(Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa dopo Roma-Inter di Serie A.

4 VITTORIA CONSECUTIVA – «Diciamo che abbiamo vinto una partita importante, contro una squadra di assoluto valore. Era una partita difficile in cui dovevamo rimanere concentrati. Sappiamo cosa stiamo facendo dal primo di aprile, stiamo giocando tantissimo come anche lo sta facendo la Roma. La Champions ora è alle porte e sappiamo l’importanza che ha per noi e per i tifosi».

GIOCATE CON LA TESTA – «Quando c’era qualche sconfitta, qualche pareggio dove si è parlato tanto, guardavo i ragazzi allenarsi ed ero comunque abbastanza sereno. La squadra creava tanto ed ero sereno. Oggi abbiamo creato meno ma abbiamo vinto 2-0, abbiamo difeso bene e da squadra le palle inattive».

INTER MIGLIORE DELLA STAGIONE – «Brozovic e Lukaku sono giocatori che ci stanno aiutando tantissimo. Sono giocatori che fino a gennaio non abbiamo avuto e sappiamo quanto sono importanti per noi. Condizione fisica Con me ho dei professionisti da conosco da dieci anni e lavoriamo tutti insieme per il bene dell’Inter. Abbiamo lavorato per arrivare in buone condizioni fisiche in Champions».

