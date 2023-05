Jose Mourinho attacca Renzo Ulivieri: «Che la critica arrivi da chi ha preso tre anni di squalifica per calcioscommesse mi dà gioia»

Jose Mourinho in conferenza stampa ha attaccato duramente Renzo Ulivieri dopo le critiche del presidente dell’Associazione Italiana Allenatori. Di seguito le sue parole

«Dei miei colleghi non voglio parlare, non ho problemi con nessuno di loro. Critiche per la ultima partita Sono stato chiaro e non ho mai messo in dubbio la qualità dell’arbitro o della sua onestà. Ho detto che l’arbitro deve essere empatico. Quel Colombo è empatico e può arrivare molto in alto. La critica che mi è stata fatta è stata fatta da una persona che ha preso tre anni di squalifica per calcioscommesse ed essere criticato da una persona così a me dà gioia perché io sono di un pianeta diverso dal suo. Pubblico? C’è un bel rapporto. La gente ha capito tutto. La gente ha capito quello che siamo noi e questo mi fa un piacere tremendo».

Il riferimento del tecnico della Roma è sulla squalifica di tre anni a seguito dell’inchiesta Totonero-bis nel 1986, quando allenava il Cagliari. Ulivieri, la cui pena fu confermata anche in secondo grado, tornò ad allenare solo nel 1989 a Modena.

